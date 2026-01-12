Juicio Odebrecht: quién es Baloísa Marquínez, la jueza que preside la audiencia

La jueza Baloísa Marquínez es la figura a cargo del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, un proceso que concentra la atención pública por su impacto político y judicial, y que pone bajo la lupa su trayectoria en expedientes complejos.

También te puede interesar: VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

CASOODEBRECHT El caso Odebrecht es el escandalo de corrupción más grande en Panamá.

Baloísa Marquínez: trayectoria judicial

Marquínez cuenta con una carrera desarrollada dentro del Órgano Judicial, donde ha ocupado cargos en distintos despachos penales antes de asumir funciones como jueza en causas de alto impacto. Su experiencia se ha concentrado en delitos financieros, blanqueo de capitales y procesos de gran volumen probatorio, lo que la llevó a ser designada en expedientes de amplia repercusión nacional.

En su historial figuran decisiones que han marcado precedentes en la aplicación de normas procesales, especialmente en casos donde la validez de las pruebas y los procedimientos fue objeto de intenso debate público.

Baloísa Marquínez: su papel en el caso Odebrecht

Como jueza del proceso, Marquínez dirige uno de los juicios más complejos de los últimos años, tanto por el número de imputados como por el volumen de documentos y asistencias judiciales involucradas. Su rol es garantizar el desarrollo del debate conforme a las reglas del debido proceso, administrar los tiempos del juicio y resolver las incidencias que surjan durante las audiencias.

La continuidad de su designación responde a su conocimiento previo del expediente y a su experiencia en causas de corrupción y lavado de activos, factores que la colocan en el centro de un proceso clave para la justicia panameña.