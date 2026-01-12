Caso Odebrecht: comienza uno de los juicios más controversicales de Panamá

Este lunes inició el juicio por el caso Odebrecht , uno de los procesos judiciales más controversiales de los últimos diez años, luego de que, al igual que en otros 10 países de Latinoamérica, Panamá presuntamente recibiera sobornos por parte de esta empresa.

Desde 2016, el caso no había avanzado hasta la etapa de juicio oral. No obstante, en enero del año pasado, el proceso fue reprogramado para noviembre de 2025, debido a solicitudes de algunos abogados defensores para la realización de asistencias judiciales internacionales en Brasil y Perú.

Una vez obtenidas dichas asistencias, se tenía previsto el inicio del juicio; sin embargo, una notificación que no logró concretarse en Colombia, dirigida al expresidente Ricardo Martinelli, provocó una nueva reprogramación. Finalmente, se estableció el 12 de enero como fecha alterna para el inicio del proceso, el cual se espera se extienda hasta el 13 de febrero.

Hasta el momento, se ha confirmado que algunos de los imputados y sus equipos legales han presentado diversos recursos. Corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez decidir si admite o rechaza dichas acciones legales.

El Ministerio Público está representado en este proceso por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.