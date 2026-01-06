Fiscal Ruth Morcillo continuará exclusivamente con el caso Odebrecht

Ante las rotaciones internas que se realizan en el Ministerio Público y versiones sobre una posible reasignación del expediente del caso Odebrecht , fuentes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmaron a TReporta que la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo continuará de forma exclusiva al frente de este proceso judicial.

La confirmación surge en medio de consultas públicas sobre el futuro del caso, considerado uno de los expedientes de mayor impacto por corrupción en la historia reciente del país, debido a sus implicaciones políticas, económicas e institucionales.

Rotaciones internas en PGN provoca cambios en el caso Odebrecht

Ante rotaciones que se están realizando en el Ministerio Público y la posible reasignación del expediente del caso Odebrecht, fuentes de la @PGN_PANAMA confirmaron a #TReporta que la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo "queda exclusivamente" con el caso. pic.twitter.com/XbL5wRHYVD — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

De acuerdo con las fuentes, la fiscal Morcillo mantiene la titularidad total del expediente, lo que descarta, por el momento, cambios en la conducción del proceso, pese a los movimientos administrativos que se registran dentro del Ministerio Público.

El caso Odebrecht ha sido objeto de seguimiento constante por parte de la ciudadanía, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil, que exigen avances concretos y transparencia en el manejo de las investigaciones.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación no ha emitido un comunicado oficial adicional, más allá de la confirmación interna sobre la continuidad de la fiscal asignada al caso.