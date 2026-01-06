Panamá Nacionales -  6 de enero de 2026 - 11:53

SINAPROC recupera cuerpo sin vida en el río Corita, en Veraguas

El SINAPROC detalló que el caso fue atendido en coordinación con la Policía Nacional y reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos crecidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que fue recuperado el cuerpo de una persona sin signos vitales en el río Corita, ubicado en el corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.

La entidad detalló que el caso fue atendido en coordinación con la Policía Nacional y reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos crecidos, así como a extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas.

