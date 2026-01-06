SINAPROC recupera cuerpo sin vida en el río Corita, en Veraguas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que fue recuperado el cuerpo de una persona sin signos vitales en el río Corita, ubicado en el corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.
