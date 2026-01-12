SINAPROC advierte aumento del oleaje y vientos en el Caribe panameño hasta el 14 de enero

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso por incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño, debido al reforzamiento de los vientos Alisios, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
Las condiciones adversas estarán vigentes hasta las 11:59 p.m. del martes 14 de enero de 2026 y podrían generar mar agitado, con olas de hasta 2.40 metros, lo que representa un riesgo para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y comunidades costeras.
Condiciones previstas por región según SINAPROC
Caribe Occidental
(Norte de Veraguas, norte de la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro)
- Oleaje: 1.20 a 1.80 metros
- Vientos: 10 a 30 km/h
- Período de olas: 7 a 8 segundos
Caribe Central
(Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba)
- Oleaje: 1.50 a 2.10 metros
- Vientos: 25 a 45 km/h
- Período de olas: 7 a 8 segundos
Caribe Oriental
(Comarca Guna Yala)
- Oleaje: 1.80 a 2.40 metros
- Vientos: 20 a 40 km/h
- Período de olas: 8 a 9 segundos
Según SINAPROC, estas condiciones podrían provocar incremento en la frecuencia y altura de las olas, afectando la navegación y las actividades marítimas.
Recomendaciones de SINAPROC
- Extremar precauciones con embarcaciones pequeñas y artesanales.
- Verificar que los equipos de navegación y radios de comunicación estén en buen estado.
- Asegurar las embarcaciones en zonas protegidas o anclarlas firmemente.
- Mantener supervisión constante y directa de niños en áreas costeras.
- Ante los vientos, asegurar techos y objetos sueltos.
- Alejarse de estructuras endebles, vallas publicitarias y árboles.
SINAPROC reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad para evitar situaciones de riesgo.