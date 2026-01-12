SINAPROC advierte aumento del oleaje y vientos en el Caribe panameño hasta el 14 de enero

SINAPROC advierte aumento del oleaje y vientos en el Caribe SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se mantiene un aviso por incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño, debido al reforzamiento de los vientos Alisios, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las condiciones adversas estarán vigentes hasta las 11:59 p.m. del martes 14 de enero de 2026 y podrían generar mar agitado, con olas de hasta 2.40 metros, lo que representa un riesgo para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y comunidades costeras.

Condiciones previstas por región según SINAPROC

Caribe Occidental

(Norte de Veraguas, norte de la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro)

Oleaje: 1.20 a 1.80 metros

Vientos: 10 a 30 km/h

Período de olas: 7 a 8 segundos

Caribe Central

image

(Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba)

Oleaje: 1.50 a 2.10 metros

Vientos: 25 a 45 km/h

Período de olas: 7 a 8 segundos

Caribe Oriental

(Comarca Guna Yala)

Oleaje: 1.80 a 2.40 metros

Vientos: 20 a 40 km/h

Período de olas: 8 a 9 segundos

Según SINAPROC, estas condiciones podrían provocar incremento en la frecuencia y altura de las olas, afectando la navegación y las actividades marítimas.

Recomendaciones de SINAPROC

Extremar precauciones con embarcaciones pequeñas y artesanales.

con embarcaciones pequeñas y artesanales. Verificar que los equipos de navegación y radios de comunicación estén en buen estado.

estén en buen estado. Asegurar las embarcaciones en zonas protegidas o anclarlas firmemente.

en zonas protegidas o anclarlas firmemente. Mantener supervisión constante y directa de niños en áreas costeras.

en áreas costeras. Ante los vientos, asegurar techos y objetos sueltos .

. Alejarse de estructuras endebles, vallas publicitarias y árboles.

SINAPROC reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad para evitar situaciones de riesgo.