Panamá Nacionales -  11 de enero de 2026 - 13:52

Audiencia ordinaria del caso Odebrecht se realizará este lunes 12 de enero de 2026

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se realizará este lunes 12 de enero de 2026 en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá.

Caso ODEBRECHT.

Caso ODEBRECHT.

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se llevará a cabo mañana, lunes 12 de enero de 2026, en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, en uno de los procesos judiciales más relevantes y seguidos por la opinión pública del país.

Este caso, que investiga presuntos delitos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, forma parte de los expedientes emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Panamá y ha generado amplio interés ciudadano debido a su impacto político, económico y judicial.

Audiencia ordinaria del caso Odebrecht se realizará este lunes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010370292703465580&partner=&hide_thread=false

La audiencia forma parte del proceso ordinario establecido por el sistema judicial panameño y se desarrollará conforme a los procedimientos legales vigentes. Se espera la comparecencia de las partes involucradas, así como la continuidad del trámite judicial correspondiente.

El caso Odebrecht ha marcado un precedente en el país por la magnitud de las investigaciones y por las implicaciones que ha tenido en la discusión pública sobre transparencia, rendición de cuentas y administración de justicia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Multarán con hasta $2,000 por tirar basura: autoridades endurecen sanciones

Dos homicidios se registran en Colón durante el operativo Odiseo

Panamá rechaza decreto electoral de Honduras y se suma a comunicado regional

Recomendadas

Más Noticias