Dos homicidios se registran en Colón durante el operativo Odiseo

Dos homicidios fueron reportados en las últimas horas en la provincia de Colón , en medio del operativo Odiseo que desarrolla la Policía Nacional para combatir los hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.

El primer caso se registró en el sector conocido como la Invasión, en Altos de Los Lagos, donde un joven de 21 años fue asesinado tras recibir varios impactos de bala, según información preliminar proporcionada por las autoridades.

Policía Nacional acordonan la escena del crimen

Unidades policiales acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras personal del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, así como la identidad de los responsables.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos entre grupos delictivos, una línea de investigación que será analizada como parte de las diligencias en curso.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos intensificados en distintos sectores de Colón, como parte del operativo Odiseo, con el objetivo de prevenir la violencia, capturar a personas requeridas por la justicia y restablecer el orden público en la provincia.