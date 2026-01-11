SENAN incauta más de 71 toneladas de drogas en 2025 y aprehende a 142 personas

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautó 71.1 toneladas de sustancias ilícitas durante el año 2025, como resultado de diversas operaciones de interdicción marítima y aérea realizadas en aguas jurisdiccionales de Panamá, informó la institución.

Del total decomisado, 43 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína, 22.5 toneladas a marihuana, además de 22 paquetes de metanfetaminas y un paquete de éxtasis, evidenciando la diversidad de drogas que utilizan las organizaciones criminales para el tráfico internacional.

Embarcaciones, armas y municiones decomisadas

Durante los operativos, el SENAN también logró el decomiso de 40 embarcaciones, presuntamente utilizadas para el narcotráfico, así como 37 armas de fuego y 6,618 municiones, reforzando el impacto de estas acciones contra las estructuras criminales.

Personas aprehendidas por SENAN

En el marco de estas operaciones, fueron aprehendidas 142 personas, entre ellas:

74 panameños

54 colombianos

11 nicaragüenses

6 ecuatorianos

1 costarricense

1 estadounidense

1 peruano

1 venezolano

Las autoridades destacaron que estos resultados reflejan el carácter transnacional del narcotráfico, así como el uso del territorio panameño como ruta estratégica por parte de organizaciones criminales.

Pacífico concentra la mayor cantidad de droga incautada

Según las cifras oficiales, la mayor parte de la sustancia ilícita fue incautada en el litoral Pacífico, donde se decomisaron 48.7 toneladas. En tanto, en el Mar Caribe las autoridades lograron confiscar 16.8 toneladas de drogas.

El SENAN reiteró que mantiene operaciones permanentes en ambos litorales, en coordinación con agencias nacionales e internacionales, como parte de la estrategia de Panamá para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.