Intereses del CEPADEM: jubilados y pensionados aún esperan el pago en 2026

A inicios de 2026 , miles de jubilados y pensionados en Panamá continúan a la espera de que el Gobierno Nacional anuncie una fecha concreta para el pago de los intereses acumulados del CEPADEM , una deuda histórica relacionada con el décimo tercer mes que se mantiene pendiente desde hace décadas.

La expectativa se reavivó tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró constitucional la Ley 727, decisión que respalda el derecho de los beneficiarios a recibir el pago de estos intereses adeudados.

¿Qué es el CEPADEM y a quiénes beneficia?

El Certificado de Pago del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) corresponde a los intereses del décimo tercer mes generado durante el período 1972–1983.

Según la normativa avalada por la CSJ, el beneficio aplica a:

Trabajadores que laboraron entre 1972 y 1983

Personas con derecho adquirido , aun si continúan activas laboralmente

, aun si continúan activas laboralmente Herederos de beneficiarios fallecidos

La ley establece que cada persona debe recibir el monto total que le corresponde, descontando los pagos parciales efectuados en años anteriores, hasta completar la suma histórica adeudada.

Postura de gremios jubilados

Desde los gremios, la presión se ha intensificado. Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Mundo, solicitó formalmente al mandatario la sanción y promulgación de la ley que permite la devolución de los intereses correspondientes al período 1972–1983.

Cortés subrayó que se trata de un derecho adquirido, largamente esperado por miles de personas que hoy reclaman el cumplimiento de una obligación histórica del Estado.