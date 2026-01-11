Policía Nacional: Operativo Odiseo deja cinco aprehendidos por violencia en Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que mantiene férreos operativos en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de sacar de circulación a personas vinculadas a hechos y actividades delictivas, como parte del operativo Odiseo.

En el marco de estas acciones, cinco personas fueron aprehendidas en el distrito de Arraiján, presuntamente relacionadas con delitos de violencia de género y violencia doméstica, detalló la entidad.

Las autoridades señalaron que el operativo Odiseo se desarrolla de manera estratégica en distintos puntos de Panamá Oeste, priorizando sectores identificados mediante labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, con el fin de reforzar la seguridad y la convivencia pacífica.

Policía Nacional aprehendió a cinco personas en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010377403445411951&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama informó que desarrolla férreos operativos en Panamá Oeste, con el objetivo de sacar de circulación a personas vinculadas a hechos y actividades delictivas, en el marco del operativo Odiseo. pic.twitter.com/HXg4YWpZRr — Telemetro Reporta (@TReporta) January 11, 2026

La Policía Nacional reiteró que estos operativos buscan prevenir hechos de violencia, garantizar la protección de las víctimas y poner a disposición del Ministerio Público a quienes estén vinculados con delitos que atenten contra la integridad física y emocional de las personas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, recordando que la colaboración ciudadana es clave para combatir este tipo de delitos.