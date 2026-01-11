Policía Nacional: Operativo Odiseo deja cinco aprehendidos por violencia en Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que mantiene férreos operativos en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de sacar de circulación a personas vinculadas a hechos y actividades delictivas, como parte del operativo Odiseo.
Las autoridades señalaron que el operativo Odiseo se desarrolla de manera estratégica en distintos puntos de Panamá Oeste, priorizando sectores identificados mediante labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, con el fin de reforzar la seguridad y la convivencia pacífica.
Policía Nacional aprehendió a cinco personas en Arraiján
La Policía Nacional reiteró que estos operativos buscan prevenir hechos de violencia, garantizar la protección de las víctimas y poner a disposición del Ministerio Público a quienes estén vinculados con delitos que atenten contra la integridad física y emocional de las personas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, recordando que la colaboración ciudadana es clave para combatir este tipo de delitos.