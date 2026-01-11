Policía Nacional: Operativo Odiseo deja cinco aprehendidos por violencia en Panamá Oeste

Panamá Oeste Nacionales -  11 de enero de 2026 - 14:25

La Policía Nacional aprehendió a cinco personas en Arraiján durante el operativo Odiseo, como parte de acciones contra la violencia de género y doméstica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que mantiene férreos operativos en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de sacar de circulación a personas vinculadas a hechos y actividades delictivas, como parte del operativo Odiseo.

En el marco de estas acciones, cinco personas fueron aprehendidas en el distrito de Arraiján, presuntamente relacionadas con delitos de violencia de género y violencia doméstica, detalló la entidad.

Las autoridades señalaron que el operativo Odiseo se desarrolla de manera estratégica en distintos puntos de Panamá Oeste, priorizando sectores identificados mediante labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, con el fin de reforzar la seguridad y la convivencia pacífica.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos buscan prevenir hechos de violencia, garantizar la protección de las víctimas y poner a disposición del Ministerio Público a quienes estén vinculados con delitos que atenten contra la integridad física y emocional de las personas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, recordando que la colaboración ciudadana es clave para combatir este tipo de delitos.

