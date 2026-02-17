Panamá Nacionales -  17 de febrero de 2026 - 11:37

IMA anuncia la apertura de una nueva Tienda del Pueblo en la ciudad de Panamá

El IMA informa que el nuevo mercado municipal presenta un 75 % de avance y se prevé que atienda a unas 2,000 personas diariamente.

Tienda del Pueblo del IMA. 

Tienda del Pueblo del IMA. 

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que próximamente inaugurará una Tienda del Pueblo en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, con el objetivo de ofrecer a los residentes productos de calidad a bajo costo.

La instalación presenta un 75 % de avance y se prevé que atienda a unas 2,000 personas diariamente.

El equipo de agroindustrias del IMA trabaja actualmente en labores de pintura, climatización y adecuación del mobiliario.

Embed - I M A P A N A M A | ¡Buenas Noticias para Alcalde Díaz! En alianza con la @alcaldiapanama muy pronto abriremos una nueva Tienda del Pueblo permanente en... | Instagram
View this post on Instagram

Tiendas del Pueblo del IMA en Panamá

Tiendas abiertas de martes a viernes

Chiriquí

  • Merca David, distrito de David

Herrera

  • Merca Chitré, distrito de Chitré

Los Santos

  • IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos

Panamá Oeste

  • Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera

Panamá

  • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
  • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
  • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana

Miércoles a viernes

  • Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé

Martes y miércoles

  • Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

Martes y jueves

  • Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú

Miércoles y viernes

  • Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

Jueves

  • Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola
En esta nota:
Seguir leyendo

¿Habrá venta de arroz en las Agroferias del IMA esta semana? Esto es lo que se sabe

Tercer pago del PASE-U: calendario oficial para la provincia de Panamá

Empresas europeas siguen sin participar en licitaciones, confirma el presidente

Recomendadas

Más Noticias