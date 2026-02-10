IMA confirma horarios especiales en agrotiendas y suspensión de servicios por Carnavales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que todas sus AgroTiendas a nivel nacional mantendrán su horario regular de atención durante esta semana. Sin embargo, anunció la suspensión de sus servicios durante los días de Carnaval 2026. Según detalló la institución, la medida aplicará tanto para las agroferias como para los puntos permanentes de venta y distribución de alimentos.

Suspensión de operaciones por Carnaval

El IMA indicó que las operaciones quedarán suspendidas a partir del viernes 13 de febrero, por lo que:

No habrá agroferias

No operarán tiendas permanentes

Se suspenderá la distribución de productos

La entidad ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que esta medida pueda generar.

Horario de la Tienda del Pueblo en San Antonio

La institución recordó que la Tienda del Pueblo ubicada en el Frigo de San Antonio mantiene su horario regular de funcionamiento:

Martes a viernes

De 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar previsiones y realizar sus compras con anticipación antes del cierre por las festividades.

Recomiendan planificar compras

El IMA reiteró que su objetivo es continuar garantizando el acceso a alimentos a precios accesibles, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre la reanudación de las actividades tras el periodo de Carnaval.