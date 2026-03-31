IMA reporta irregularidades y retrasos en una de las Agroferias de este martes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó sobre irregularidades registradas durante la Agroferia realizada este martes 31 de marzo en el Parque de San Sebastián, distrito de Ocú, provincia de Herrera. Según la institución, el desorden provocado por un grupo de personas generó una situación de inseguridad que obligó a retrasar el inicio de la atención al público.

El IMA detalló que, al momento del incidente, no se contaba con la presencia de unidades de seguridad pública, factor que fue aprovechado por individuos que no respetaron el orden de llegada. Esto afectó directamente a los consumidores que formaban fila desde horas de la madrugada.

La institución lamentó las molestias causadas a los compradores y agradeció la comprensión y paciencia de la comunidad, reafirmando que se tomarán medidas para evitar que estas situaciones se repitan en futuras jornadas.