Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 12:09

Agroferias del IMA para el miércoles 1 de abril

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población durante este miércoles.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este miércoles 1 de abril. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país.

La entidad informa a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad para realizar sus compras y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias en Panamá para el miércoles 1 de abril

Los Santos

  • Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

Panamá

  • Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.

Herrera

  • Cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.

Veraguas

  • Cancha de El Higo, cabecera, distrito de La Mesa.
  • Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.
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