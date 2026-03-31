Agroferias del IMA para el miércoles 1 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este miércoles 1 de abril. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país.
Agroferias en Panamá para el miércoles 1 de abril
Los Santos
- Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.
Panamá
- Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.
Panamá Oeste
- Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.
Chiriquí
- Cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.
Herrera
- Cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.
Veraguas
- Cancha de El Higo, cabecera, distrito de La Mesa.
- Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.