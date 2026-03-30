Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 17:03

Agroferias del IMA: venta de productos este martes y miércoles

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población durante los dos días.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país.

La entidad informa a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad para realizar sus compras y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA

Martes 31 de marzo

Darién

  • Plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe
  • Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.

Colón

  • Barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector La Y), en San Juan, distrito de Colón.

Herrera

  • Parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín
  • Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

Coclé

  • Junta comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Veraguas

  • Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
  • Agencia del IMA de Soná cabecera.

Los Santos

  • Cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.

Miércoles 1 de abril

Los Santos

  • Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

Panamá

  • Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.

Herrera

  • Cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.

Veraguas

  • Cancha de El Higo, cabecera, distrito de La Mesa.
  • Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.
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