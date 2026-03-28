Agroferias del IMA este 29 de marzo: venta de alimentos a bajo costo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este domingo 29 de marzo. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país.
Agroferias del domingo 29 de marzo
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe Buglé
- Parque Los Mangos, en Río Chiriquí, distrito de Kusapín.
Agroferias del IMA para el lunes 30 de marzo
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Gimnasio municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.