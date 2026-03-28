Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 14:43

Agroferias del IMA este 29 de marzo: venta de alimentos a bajo costo

El IMA informa a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad para realizar sus compras en las agroferias.

Agroferias en Panamá.

Agroferias en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este domingo 29 de marzo. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país.

La entidad informa a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad para realizar sus compras y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias del domingo 29 de marzo

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Parque Los Mangos, en Río Chiriquí, distrito de Kusapín.

Agroferias del IMA para el lunes 30 de marzo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Gimnasio municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.
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