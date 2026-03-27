Agroferias listas para el lunes 30 y martes 31 de marzo a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este lunes 30 y martes 31 de marzo. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país y puntos estratégicos de la Comarca Ngäbe Buglé.
Agroferias del IMA para el lunes 30 y martes 31 de marzo
Lunes 30 de marzo
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Gimnasio municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.
Martes 31 de marzo
Darién
- Plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe
- Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.
Colón
- Barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector La Y), en San Juan, distrito de Colón.
Herrera
- Parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.
Comarca Ngäbe Buglé
- Corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín
- Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.
Chiriquí
- Cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.
Coclé
- Junta comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Veraguas
- Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
- Agencia del IMA de Soná cabecera.
Los Santos
- Cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.