Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 17:10

Agroferias listas para el lunes 30 y martes 31 de marzo a nivel nacional

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población durante los dos días.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de diversas agroferias para este lunes 30 y martes 31 de marzo. Las jornadas de venta de alimentos a bajo costo y de alta calidad se extenderán a varias provincias del país y puntos estratégicos de la Comarca Ngäbe Buglé.

La entidad informa a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad para realizar sus compras y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA para el lunes 30 y martes 31 de marzo

Lunes 30 de marzo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Gimnasio municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.

Martes 31 de marzo

Darién

  • Plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe
  • Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.

Colón

  • Barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector La Y), en San Juan, distrito de Colón.

Herrera

  • Parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín
  • Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

Coclé

  • Junta comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Veraguas

  • Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
  • Agencia del IMA de Soná cabecera.

Los Santos

  • Cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.
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