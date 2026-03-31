Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 08:29

IMA anuncia cierre de ferias y tiendas por Semana Santa: fechas y detalles

El IMA anunció el cierre de ferias, tiendas y distribuidoras por Semana Santa. Conoce qué días no habrá atención y toma previsiones.

IMA anuncia cierre de ferias y tiendas por Semana Santa

IMA anuncia cierre de ferias y tiendas por Semana Santa

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que sus ferias, tiendas y distribuidoras estarán cerradas durante la Semana Santa, como parte del asueto nacional.

De acuerdo con la entidad, la suspensión de actividades aplicará específicamente los días:

  • Jueves 2 de abril
  • Viernes 3 de abril

¿Qué servicios del IMA estarán suspendidos?

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Durante estas fechas no habrá atención en:

  • Ferias del IMA
  • Tiendas permanentes
  • Distribuidoras a nivel nacional

Esto significa que no se realizarán ventas de alimentos ni operativos especiales en estos puntos durante ambos días.

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Recomendación a la población

El Instituto de Mercadeo Agropecuario exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias ante la pausa temporal de sus servicios.

Se recomienda a los usuarios:

  • Realizar sus compras con anticipación
  • Estar atentos a la reanudación de actividades
  • Consultar canales oficiales para futuras ferias

¿Por qué se da el cierre?

El cierre responde al asueto por Semana Santa, periodo en el que diversas instituciones públicas en Panamá suspenden labores. Las operaciones del IMA se retomarán en su horario regular una vez finalicen los días festivos.

Si acostumbras comprar en ferias o tiendas del IMA, es importante que tomes en cuenta estas fechas para evitar contratiempos. La entidad reitera su compromiso de continuar brindando acceso a alimentos a precios accesibles tras el asueto.

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