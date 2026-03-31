IMA anuncia cierre de ferias y tiendas por Semana Santa: fechas y detalles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó a la ciudadanía que sus ferias, tiendas y distribuidoras estarán cerradas durante la Semana Santa, como parte del asueto nacional.

De acuerdo con la entidad, la suspensión de actividades aplicará específicamente los días:

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Jueves 2 de abril

Viernes 3 de abril

¿Qué servicios del IMA estarán suspendidos?

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Durante estas fechas no habrá atención en:

Ferias del IMA

Tiendas permanentes

Distribuidoras a nivel nacional

Esto significa que no se realizarán ventas de alimentos ni operativos especiales en estos puntos durante ambos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2038962576206299642?s=20&partner=&hide_thread=false El IMA informa a la ciudadanía sobre la operación de las ferias, tiendas y distribuidoras por Semana Santa.



Recordamos a la población tomar las previsiones necesarias ante la pausa de actividades en nuestros puntos de venta por este asueto.



Seguimos #ConPasoFirme pic.twitter.com/XJ60F8m6VT — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) March 31, 2026

Recomendación a la población

El Instituto de Mercadeo Agropecuario exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias ante la pausa temporal de sus servicios.

Se recomienda a los usuarios:

Realizar sus compras con anticipación

Estar atentos a la reanudación de actividades

Consultar canales oficiales para futuras ferias

¿Por qué se da el cierre?

El cierre responde al asueto por Semana Santa, periodo en el que diversas instituciones públicas en Panamá suspenden labores. Las operaciones del IMA se retomarán en su horario regular una vez finalicen los días festivos.

Si acostumbras comprar en ferias o tiendas del IMA, es importante que tomes en cuenta estas fechas para evitar contratiempos. La entidad reitera su compromiso de continuar brindando acceso a alimentos a precios accesibles tras el asueto.