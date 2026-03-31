Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 15:21

Alcaldía de Panamá anuncia cierre de piscinas e instalaciones deportivas por Semana Santa

La Alcaldía de Panamá cerrará piscinas e instalaciones deportivas desde el jueves 2 de abril por Semana Santa. Conoce detalles.

Alcaldía de Panamá anuncia cierre de piscinas e instalaciones 

Alcaldía de Panamá anuncia cierre de piscinas e instalaciones 

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que las piscinas e instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas durante la celebración de Semana Santa. La medida forma parte de los ajustes habituales por el asueto, en el que diversas entidades suspenden temporalmente sus servicios.

Fechas del cierre por Semana Santa

De acuerdo con el anuncio oficial:

  • Inicio: jueves 2 de abril, desde las 12:00 p.m.
  • Fin: domingo

La Alcaldía de Panamá indicó que las instalaciones serán reabiertas en horario regular a partir del lunes 6 de abril.

Recomendación por la Alcaldía a los usuarios

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Se recomienda a la ciudadanía:

  • Tomar previsiones y ajustar sus actividades deportivas
  • Verificar horarios antes de acudir a los centros
  • Optar por espacios alternativos durante el cierre

El cierre temporal de instalaciones deportivas municipales responde al periodo de Semana Santa. Las autoridades reiteran que el servicio se reanudará con normalidad tras el asueto.

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