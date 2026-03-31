Alcaldía de Panamá anuncia cierre de piscinas e instalaciones deportivas por Semana Santa

La Alcaldía de Panamá informó que las piscinas e instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas durante la celebración de Semana Santa. La medida forma parte de los ajustes habituales por el asueto, en el que diversas entidades suspenden temporalmente sus servicios.
Fechas del cierre por Semana Santa
De acuerdo con el anuncio oficial:
- Inicio: jueves 2 de abril, desde las 12:00 p.m.
- Fin: domingo
La Alcaldía de Panamá indicó que las instalaciones serán reabiertas en horario regular a partir del lunes 6 de abril.
Recomendación por la Alcaldía a los usuarios
Se recomienda a la ciudadanía:
- Tomar previsiones y ajustar sus actividades deportivas
- Verificar horarios antes de acudir a los centros
- Optar por espacios alternativos durante el cierre
El cierre temporal de instalaciones deportivas municipales responde al periodo de Semana Santa. Las autoridades reiteran que el servicio se reanudará con normalidad tras el asueto.