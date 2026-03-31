Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 11:37

Anuncian cierre parcial del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri por jornada de limpieza

La Alcaldía de Panamá anunció cierre parcial del Mercado de Mariscos el 6 de abril por limpieza. Conoce horarios y reapertura.

Mercado de Mariscos

Mercado de Mariscos

Según el comunicado oficial:

  • El área de venta de productos del Mercado de Mariscos permanecerá cerrada todo el día
  • Los restaurantes abrirán desde la 1:00 p.m.

La medida responde a trabajos de mantenimiento e higienización en estas instalaciones.

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¿Por qué se realiza el cierre del Mercado de Mariscos?

La Alcaldía de Panamá detalló que esta suspensión forma parte del programa de limpieza ejecutado por la Dirección de Mercados Municipales, que incluye:

  • Hidrolavado de instalaciones
  • Fumigación interna y externa
  • Desinfección de módulos
  • Mantenimiento de áreas verdes

Estas acciones buscan garantizar condiciones sanitarias adecuadas en espacios donde se comercializan alimentos.

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Cierre de Mercados: Horario de reapertura el martes 7 de abril

Las operaciones se reanudarán en su horario regular:

  • Mayoristas: 1:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • Público general: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Restaurantes: 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Recomendación a los usuarios

Se recomienda a la población:

  • Tomar previsiones para sus compras
  • Evitar acudir el lunes 6 de abril al área de ventas
  • Consultar horarios antes de visitar los mercados

El cierre temporal del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri responde a trabajos necesarios para mantener la seguridad alimentaria. Las autoridades reiteran su compromiso con espacios limpios y adecuados para la ciudadanía.

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