Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 14:29

Semana Santa 2026: Alcaldía de Panamá cierra oficinas públicas el 2 de abril

La Alcaldía de Panamá informa que las oficinas municipales suspenderán atención al público el jueves 2 de abril desde el mediodía por Semana Santa.

Alcaldía de Panamá cierra oficinas públicas 

Alcaldía de Panamá cierra oficinas públicas 

@Nono
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que, conforme al Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026, las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio del país cerrarán el jueves 2 de abril de 2026 a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

En ese sentido, las oficinas administrativas del Municipio de Panamá suspenderán la atención al público desde esa hora, retomando sus labores posteriormente según el calendario oficial.

Contenido relacionado: Ley seca en Semana Santa 2026: día y horario en Ciudad de Panamá que será aplicado

Excepciones en cierres en la Alcaldía de Panamá

Alcaldía de Panamá cambia reglas para reingreso de planos

Las dependencias municipales que, por la naturaleza de sus funciones, deban permanecer operativas continuarán ofreciendo sus servicios de manera regular, asegurando la atención a la ciudadanía en servicios esenciales.

La Alcaldía de Panamá instó a la población a tomar las previsiones necesarias ante la suspensión de servicios y deseó a los ciudadanos una Semana Santa de paz, reflexión y unión familiar.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá instala máquina que produce agua potable del aire en la Isla de Pedro González

Actividades en Casco Antiguo hoy: agenda domingo 29 de marzo

Evento gratis en Alcaldía de Panamá: Mujeres que trazan líneas en Soho Mall

Recomendadas

Más Noticias