Semana Santa 2026: Alcaldía de Panamá cierra oficinas públicas el 2 de abril

La Alcaldía de Panamá informó que, conforme al Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026, las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio del país cerrarán el jueves 2 de abril de 2026 a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.
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Excepciones en cierres en la Alcaldía de Panamá
Las dependencias municipales que, por la naturaleza de sus funciones, deban permanecer operativas continuarán ofreciendo sus servicios de manera regular, asegurando la atención a la ciudadanía en servicios esenciales.
La Alcaldía de Panamá instó a la población a tomar las previsiones necesarias ante la suspensión de servicios y deseó a los ciudadanos una Semana Santa de paz, reflexión y unión familiar.