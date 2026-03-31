PASE-U 2026: ¿necesitas el cintillo de Escuela para Padres para cobrar el primer pago?

El beneficio del PASE-U 2026 trae consigo requisitos que los acudientes deben cumplir para garantizar el cobro. Uno de los más importantes es la participación en el programa Escuela para Padres , impulsado por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

De acuerdo con la entidad, este taller será obligatorio para acceder al pago del PASE-U, por lo que surge la duda entre muchos padres: ¿es necesario contar con el cintillo o comprobante?

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¿Se necesita el cintillo para cobrar el PASE-U 2026?

Sí. Aunque el término “cintillo” puede variar, lo importante es que el acudiente cumpla con la participación en el taller Escuela para Padres, ya que esto forma parte de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.

Este comprobante o validación será tomado en cuenta para autorizar el pago del beneficio, por lo que no cumplir con este paso podría impedir el cobro del primer desembolso.

¿Por qué es obligatorio este requisito?

El programa Escuela para Padres fue diseñado para fortalecer la relación entre la familia y el entorno educativo. Según el MEDUCA, el objetivo es:

Mejorar la comunicación entre padres e hijos

Promover valores en el hogar

Apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes

Involucrar a los acudientes en la educación

Las autoridades destacan que el rol de los padres es clave en el rendimiento académico y desarrollo emocional de los alumnos.

Taller - Escuela para Padres - MEDUCA Noelim

Temas que se abordan en Escuela para Padres

Durante las jornadas, los acudientes reciben orientación sobre:

Métodos de estudio

Bullying escolar

Disciplina positiva

Trastorno por déficit de hiperactividad (TDAH)

Manejo del estrés y autocontrol

Educación emocional en niños

Dificultades de aprendizaje

Convivencia familiar

¿Cómo participar en los talleres?

El Ministerio de Educación informó que los talleres se realizan de forma gratuita y los enlaces serán publicados en sus canales oficiales.

Para participar debes:

Estar atento a las redes sociales oficiales del MEDUCA

Ingresar al enlace de la charla

Completar la capacitación

Guardar el comprobante o validación

Por lo tanto, para cobrar el PASE-U en 2026, debes asegurarte de cumplir con el taller Escuela para Padres. Más allá del requisito, se trata de una herramienta que busca mejorar el acompañamiento educativo de los estudiantes en Panamá.