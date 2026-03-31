Panamá vence a Sudáfrica 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá logró una sufrida pero valiosa victoria ante Sudáfrica en el Cape Town Stadium, cerrando su gira africana con balance positivo. Tras el empate 1-1 del pasado viernes, el onceno nacional descifró el esquema de los "Bafana Bafana" para imponerse en un escenario totalmente adverso.

Las anotaciones llegaron en la segunda mitad. José "Coto" Córdoba y Jiovany Ramos fueron los encargados de enviar el balón al fondo de las redes, sellando el triunfo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante el complemento, el técnico Thomas Christiansen refrescó líneas con los ingresos de Cristian Martínez, Roderick Miller y César Blackman, quienes reemplazaron a Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy y José Córdoba.

Christiansen, expresó su satisfacción tras el resultado obtenido en la gira africana. El estratega destacó la complejidad de enfrentar a Sudáfrica en dos encuentros consecutivos.

La delegación panameña partirá ahora hacia Sudamérica para un desafío de máxima exigencia. Panamá se medirá ante Brasil el domingo 31 de mayo en el emblemático Estadio Maracaná, como parte de su preparación previo a la Copa del Mundo 2026.