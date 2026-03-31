Presidente Mulino y Comando Sur coordinan acciones contra carteles y crimen organizado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión estratégica este martes 31 de marzo con el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, para coordinar acciones contra los carteles, el terrorismo y el crimen organizado.

Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas, en el que también participó el embajador estadounidense Kevin Cabrera, ambas partes coincidieron en que la lucha contra la criminalidad no debe limitarse a un esfuerzo bilateral, sino evolucionar hacia una estrategia continental. Los mandatarios abordaron temas críticos como la protección de puertos, la seguridad en las cadenas de suministro y la estabilidad del hemisferio.

“Las partes coincidieron en que los próximos ejercicios de seguridad Panamax, en los que participarán cerca de 20 países, será un escenario ideal para promover en otros gobiernos la idea de reforzar la cooperación contra los flagelos de los carteles, organizaciones terroristas y grupos criminales dedicados al tráfico de personas”, detalla la Presidencia de la República.

“Tanto el general Donovan como el embajador Cabrera afirmaron que Panamá es su mejor socio en la región de Centroamérica y el Caribe, y que en Washington al presidente Mulino se le reconoce como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal. El jefe del Comando Sur expresó también el interés en reforzar las iniciativas de seguridad en el continente surgidas de la estrategia multilateral ‘Escudo de las Américas'", añade la Presidencia.

Uno de los puntos clave de la reunión fue la propuesta del presidente Mulino de retomar el plan de vigilancia de las costas panameñas mediante radares. Este sistema, que operó con éxito hasta 2014, fue descontinuado por administraciones posteriores. Mulino planteó su reactivación como una herramienta fundamental para la detección de operaciones ilegales y el intercambio de información estratégica sobre seguridad marítima.

Las autoridades estadounidenses expresaron su interés en impulsar esta cooperación tecnológica para frenar el avance de las organizaciones del crimen organizado en la región.

“El presidente sostuvo que se debe fortalecer el sistema judicial con el fin de ayudar a fiscales a llevar a los criminales y narcotraficantes ante el estrado. También afirmó que es necesario establecer en Panamá una ley que establezca el marco para que las organizaciones criminales transnacionales y delincuentes no puedan recurrir a las criptomonedas para esconder y mover el dinero sucio”, puntualiza Presidencia.