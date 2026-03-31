Gobierno fija precio del combustible en Panamá: gasolina en B/.3.33 y diésel en B/.3.41

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó una medida para estabilizar temporalmente los precios del combustible, como apoyo al transporte público, la carga y la pesca artesanal.
Nuevos precios del combustible
La medida establece los siguientes precios:
- Gasolina de 91 octanos: B/.3.33 por galón (B/.0.88 por litro)
- Diésel bajo en azufre: B/.3.41 por galón (B/.0.90 por litro)
Estos precios aplicarán a sectores específicos de la economía.
¿Quiénes se benefician?
El subsidio está dirigido a:
- Transporte público (colectivo, selectivo, colegiales y turismo)
- Transporte de carga
- Maquinaria agrícola
- Pesca artesanal
El objetivo es evitar aumentos en pasajes, alimentos y servicios básicos.
Duración y costo de la medida
La iniciativa tendrá:
- Duración: hasta 10 meses
- Monto total: hasta B/.100 millones
- Costo mensual estimado: B/.15 millones
El ministro Felipe Chapman explicó que la medida podría suspenderse antes si mejoran las condiciones del mercado internacional.
¿Por qué se toma esta decisión?
El Gobierno señala que el aumento responde a:
- Incrementos sostenidos en los precios internacionales del petróleo
- Condición de Panamá como país importador de hidrocarburos
- Impacto directo en el costo de vida
La medida busca mitigar estos efectos en la economía nacional.
Otras acciones anunciadas
El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea, adelantó medidas complementarias como:
- Inversión de carriles en horas pico
- Mejora en la semaforización
- Plan de movilidad urbana
Subsidios que se mantienen
El Gobierno también confirmó la continuidad de otros apoyos:
- Subsidio al Metro y Metrobús
- Apoyo a la pesca artesanal
- Tarifa eléctrica
- Gas de cocina (tanque de 25 libras)
La fijación temporal del precio del combustible busca contener el impacto del alza internacional en Panamá, protegiendo sectores clave y el poder adquisitivo de la población.