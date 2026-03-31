Potabilizadora de Chilibre: IDAAN anuncia nuevas bombas para mejorar el suministro de agua

El director ejecutivo encargado del IDAAN, Ing. Luis Santanach, sostuvo una reunión estratégica con el contratista responsable de la fabricación y entrega de cuatro nuevas bombas de alta capacidad y sus respectivos motores, destinados a la planta potabilizadora de Chilibre.
Impacto de las nuevas bombas para la potabilizadora
- Sustitución tecnológica: Estos equipos reemplazarán a las bombas actuales que han cumplido su ciclo de vida.
- Beneficiarios: El proyecto es parte esencial del programa de modernización para estabilizar el servicio en la Ciudad de Panamá y San Miguelito.
- Objetivo: Optimizar la captación y distribución de agua, reduciendo las paradas imprevistas por fallas mecánicas.
El IDAAN reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura hídrica más importante del país para responder a la creciente demanda de la población.