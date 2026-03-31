Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 17:47

Potabilizadora de Chilibre: IDAAN anuncia nuevas bombas para mejorar el suministro de agua

El IDAAN sostuvo una reunión estratégica con el contratista responsable de la fabricación y entrega de las nuevas bombas de la potabilizadora de Chilibre.

director ejecutivo encargado del IDAAN

director ejecutivo encargado del IDAAN, Ing. Luis Santanach, y su equipo de trabajo.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El director ejecutivo encargado del IDAAN, Ing. Luis Santanach, sostuvo una reunión estratégica con el contratista responsable de la fabricación y entrega de cuatro nuevas bombas de alta capacidad y sus respectivos motores, destinados a la planta potabilizadora de Chilibre.

Durante el encuentro, se revisaron los avances de la construcción de los equipos en Estados Unidos. Santanach solicitó formalmente acelerar los tiempos de entrega e instalación, subrayando la urgencia de asegurar la eficiencia operativa de la planta y garantizar la estabilidad del suministro de agua potable.

Impacto de las nuevas bombas para la potabilizadora

  • Sustitución tecnológica: Estos equipos reemplazarán a las bombas actuales que han cumplido su ciclo de vida.
  • Beneficiarios: El proyecto es parte esencial del programa de modernización para estabilizar el servicio en la Ciudad de Panamá y San Miguelito.
  • Objetivo: Optimizar la captación y distribución de agua, reduciendo las paradas imprevistas por fallas mecánicas.

El IDAAN reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura hídrica más importante del país para responder a la creciente demanda de la población.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2039105444476539184&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno fija precio del combustible en Panamá: gasolina en B/.3.33 y diésel en B/.3.41

CSS activa Alerta Verde por Semana Santa con 32 instalaciones de salud

Décimo Tercer Mes del sector privado se pagará en el mes de abril

Recomendadas

Más Noticias