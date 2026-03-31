Potabilizadora de Chilibre: IDAAN anuncia nuevas bombas para mejorar el suministro de agua

director ejecutivo encargado del IDAAN, Ing. Luis Santanach, y su equipo de trabajo. IDAAN

Por Ana Canto El director ejecutivo encargado del IDAAN, Ing. Luis Santanach, sostuvo una reunión estratégica con el contratista responsable de la fabricación y entrega de cuatro nuevas bombas de alta capacidad y sus respectivos motores, destinados a la planta potabilizadora de Chilibre.

Durante el encuentro, se revisaron los avances de la construcción de los equipos en Estados Unidos. Santanach solicitó formalmente acelerar los tiempos de entrega e instalación, subrayando la urgencia de asegurar la eficiencia operativa de la planta y garantizar la estabilidad del suministro de agua potable.

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