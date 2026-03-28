IDAAN restablece al 100% la planta de Chilibre; suministro se recupera progresivamente

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, ha alcanzado el 100% de su operatividad. Esto ocurre tras culminar con éxito la instalación y reparación de un motor en la estación de bombeo de agua tratada.
Actualmente, el suministro de agua potable se restablece de forma progresiva en los puntos altos y sectores alejados de la red en Panamá y San Miguelito.
Las autoridades instan a la población a mantener un uso moderado del recurso para facilitar que la recuperación del sistema avance con mayor celeridad.