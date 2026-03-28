IDAAN restablece al 100% la planta de Chilibre; suministro se recupera progresivamente

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, ha alcanzado el 100% de su operatividad. Esto ocurre tras culminar con éxito la instalación y reparación de un motor en la estación de bombeo de agua tratada.

Las labores, que se extendieron durante la semana, contaron con el apoyo técnico de especialistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Gracias al esfuerzo del equipo, los trabajos finalizaron antes del tiempo previsto originalmente.

Actualmente, el suministro de agua potable se restablece de forma progresiva en los puntos altos y sectores alejados de la red en Panamá y San Miguelito.

Las autoridades instan a la población a mantener un uso moderado del recurso para facilitar que la recuperación del sistema avance con mayor celeridad.