IDAAN perfora nuevo pozo en Herrera: así mejorará el suministro de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que culminó con éxito la perforación de un nuevo pozo en el sector de Los Cuatro Caminos, como parte de los esfuerzos para mejorar el suministro de agua potable en la región.
Características del nuevo pozo
La obra alcanzó:
- 200 pies de profundidad
- Caudal estimado de 50 galones por minuto
Este nuevo punto de abastecimiento permitirá reforzar el servicio en comunidades cercanas.
Pruebas de calidad en proceso por el IDAAN
El IDAAN detalló que especialistas realizarán:
- Pruebas de rendimiento
- Análisis de calidad del agua
Estas evaluaciones son necesarias antes de poner el pozo en funcionamiento definitivo. La entidad continúa ejecutando proyectos para mejorar la distribución de agua potable, especialmente en zonas donde el servicio presenta deficiencias.