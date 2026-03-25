IDAAN perfora nuevo pozo en Herrera: así mejorará el suministro de agua

El @IDAANinforma que ha culminado con éxito la perforación de un nuevo pozo en el sector de Los Cuatro Caminos, en Herrera, el cual alcanzó una profundidad de 200 pies y cuenta con un caudal estimado de 50 galones por minuto.



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