Corte de agua hoy: IDAAN reporta fallas en planta de Chilibre

Corte de agua hoy en Panamá y San Miguelito: IDAAN reporta fallas en planta de

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte se encuentra operando al 90%, tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de agua tratada.

La entidad explicó que especialistas ya realizaron las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar el problema y avanzar con los trabajos de reparación.

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IDAAN reporta baja presión y posible falta de agua

El IDAAN advirtió que, mientras se desarrollan los trabajos, podría verse afectado el suministro de agua potable o registrarse baja presión, especialmente en áreas altas y alejadas de la red de distribución en Panamá y San Miguelito.

Reemplazo de motores en proceso

La institución también informó que se encuentra en proceso el reemplazo de cuatro motores en la estación de bombeo, los cuales ya fueron adquiridos.

“Estamos a la espera de la entrega por parte del proveedor, de esa manera aumentaremos la eficiencia y se mejorará la distribución”, detalló la entidad en un comunicado. “Estamos a la espera de la entrega por parte del proveedor, de esa manera aumentaremos la eficiencia y se mejorará la distribución”, detalló la entidad en un comunicado.

Ante esta situación, el IDAAN recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en sectores donde el suministro podría verse interrumpido temporalmente.