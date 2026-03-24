Corte de agua hoy: IDAAN reporta fallas en planta de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte se encuentra operando al 90%, tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de agua tratada.
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IDAAN reporta baja presión y posible falta de agua
El IDAAN advirtió que, mientras se desarrollan los trabajos, podría verse afectado el suministro de agua potable o registrarse baja presión, especialmente en áreas altas y alejadas de la red de distribución en Panamá y San Miguelito.
Reemplazo de motores en proceso
La institución también informó que se encuentra en proceso el reemplazo de cuatro motores en la estación de bombeo, los cuales ya fueron adquiridos.
Ante esta situación, el IDAAN recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en sectores donde el suministro podría verse interrumpido temporalmente.