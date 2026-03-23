Ministerio de Gobierno y transportistas coordinan medidas para evitar alza del pasaje

Representantes del Ministerio de Gobierno (MINGOB), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) sostuvieron una reunión de coordinación para establecer medidas que protejan la estabilidad del sector y a los usuarios frente al incremento sostenido en los precios del combustible.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, señaló: “Hoy hemos recibido un pliego de peticiones de parte de la Cámara Nacional de Transporte, en la cual ha indicado ciertos puntos que ellos están exponiendo como paliativos para evitar el alza del pasaje en el transporte público”.

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Brea afirmó que la administración se compromete a realizar acciones inmediatas, entre las que destacan:

Manejo del flujo vehicular: Operativos de entrada y salida en el sector Oeste (hacia la ciudad de Panamá) y un nuevo operativo en el área Este (desde Cabra hacia la entrada de Cerro Azul).

Operativos "antipiratería": Refuerzo de la vigilancia contra el transporte informal.

Ajuste de frecuencias: Espaciar las salidas en ciertas rutas, especialmente las interprovinciales.

Por su parte, el presidente de Canatra, Jorge Dimas Collado, presentó un plan de contingencia y equidad regulatoria enfocado en mitigar el impacto económico de la crisis de los hidrocarburos.

Collado enfatizó que el gremio busca fórmulas alternativas para enfrentar el costo del combustible sin afectar directamente al pasajero.