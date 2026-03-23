Conductores chiricanos discuten posible aumento en el pasaje del transporte público

Los conductores de transporte de la provincia de Chiriquí solicitaron a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) un ajuste en la tarifa básica, proponiendo un aumento de B/.0.35 a B/.0.60. Esta petición se fundamenta en un estudio técnico realizado hace algunos años y en el constante incremento del precio del combustible en Panamá.

De acuerdo con dicha investigación, el incremento real debería superar los B/.0.60; sin embargo, los transportistas han optado por solicitar una cifra ligeramente inferior para mitigar el impacto en el usuario.

Hasta la fecha, se han mantenido conversaciones con tres prestatarias del servicio, las cuales aprueban el ajuste y señalan que el subsidio estatal no representa una solución permanente a la crisis del sector. Asimismo, indicaron que mantienen su disposición para iniciar un diálogo pacífico y de entendimiento entre el Gobierno y el sector transporte.

Según los solicitantes, las tarifas del transporte selectivo y colectivo a nivel nacional no han sido ajustadas en más de 10 años.