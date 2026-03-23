Conductores chiricanos discuten posible aumento en el pasaje del transporte público

Los conductores de transporte de la provincia de Chiriquí solicitaron a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) un ajuste en la tarifa básica, proponiendo un aumento de B/.0.35 a B/.0.60. Esta petición se fundamenta en un estudio técnico realizado hace algunos años y en el constante incremento del precio del combustible en Panamá.
Hasta la fecha, se han mantenido conversaciones con tres prestatarias del servicio, las cuales aprueban el ajuste y señalan que el subsidio estatal no representa una solución permanente a la crisis del sector. Asimismo, indicaron que mantienen su disposición para iniciar un diálogo pacífico y de entendimiento entre el Gobierno y el sector transporte.
Según los solicitantes, las tarifas del transporte selectivo y colectivo a nivel nacional no han sido ajustadas en más de 10 años.