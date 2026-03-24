Daño en la potabilizadora de Chilibre: el IDAAN trabajará en jornadas extendidas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el motor con fallas mecánicas ya fue removido de la estación de bombeo de agua tratada y trasladado al taller especializado de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte , en Chilibre.

La institución detalló que el equipo técnico trabajará en jornadas extendidas para acelerar las reparaciones. Mientras tanto, la potabilizadora se mantendrá operando al 90 % de su capacidad.

El superintendente de la planta, el Dr. Javier Sánchez, explicó que el desperfecto en uno de los motores que abastece a la ciudad de Panamá obligó a detener su funcionamiento para el reemplazo de las piezas afectadas. Se estima que estas labores podrían extenderse por un periodo de seis días, aunque la duración definitiva dependerá del diagnóstico final tras el desarme total del equipo.

IDAAN: impacto en la red de la Ciudad de Panamá

La disminución del 10 % en la producción continúa afectando directamente a los puntos más alejados y altos de la red de distribución, donde se registra baja presión o suministro intermitente.