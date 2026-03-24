Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 18:01

Daño en la potabilizadora de Chilibre: el IDAAN trabajará en jornadas extendidas

La planta potabilizadora de Chilibre se mantendrá operando al 90 % de su capacidad mientras duren los trabajos de reparación.

Daño en la potabilizadora de Chilibre.

Daño en la potabilizadora de Chilibre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el motor con fallas mecánicas ya fue removido de la estación de bombeo de agua tratada y trasladado al taller especializado de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre.

La institución detalló que el equipo técnico trabajará en jornadas extendidas para acelerar las reparaciones. Mientras tanto, la potabilizadora se mantendrá operando al 90 % de su capacidad.

El superintendente de la planta, el Dr. Javier Sánchez, explicó que el desperfecto en uno de los motores que abastece a la ciudad de Panamá obligó a detener su funcionamiento para el reemplazo de las piezas afectadas. Se estima que estas labores podrían extenderse por un periodo de seis días, aunque la duración definitiva dependerá del diagnóstico final tras el desarme total del equipo.

IDAAN: impacto en la red de la Ciudad de Panamá

La disminución del 10 % en la producción continúa afectando directamente a los puntos más alejados y altos de la red de distribución, donde se registra baja presión o suministro intermitente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036574954209317189&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES desmiente señalamientos emitidos en publicaciones relacionadas con una fundación

UDELAS potencia gestión de investigación científica

Reportan desaparición del joven de Marcos Antonio Madrigal en Las Cumbres

Recomendadas

Más Noticias