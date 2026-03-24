Potabilizadora de Chilibre opera al 90 % y trabajos del IDAAN podrían extenderse por seis días

A las 12:00 p. m. de este martes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, continúa operando al 90 % de su capacidad. Se estima que los trabajos de reparación de una de las bombas de distribución podrían extenderse por un periodo de seis días.

El superintendente de la potabilizadora, el Dr. Javier Sánchez, explicó que uno de los motores que abastece a la ciudad de Panamá sufrió un desperfecto mecánico, lo que obligó a detener su funcionamiento para iniciar el reemplazo de las piezas afectadas. La duración definitiva de las labores dependerá del diagnóstico final tras la apertura total del equipo.

La falta del 10 % de la producción está impactando directamente la red de distribución en los puntos más alejados y altos, donde se registrará baja presión o un suministro intermitente.

Ante esta situación, el IDAAN reitera el llamado a la población para que haga un uso racional del agua mientras concluyen las reparaciones.