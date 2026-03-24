Potabilizadora de Chilibre opera al 90 % y trabajos del IDAAN podrían extenderse por seis días

A las 12:00 p. m. de este martes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, continúa operando al 90 % de su capacidad. Se estima que los trabajos de reparación de una de las bombas de distribución podrían extenderse por un periodo de seis días.
La falta del 10 % de la producción está impactando directamente la red de distribución en los puntos más alejados y altos, donde se registrará baja presión o un suministro intermitente.
Ante esta situación, el IDAAN reitera el llamado a la población para que haga un uso racional del agua mientras concluyen las reparaciones.