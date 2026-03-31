Panamá Oeste Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 14:44

Accidente aéreo en Panamá Pacífico deja un herido y suspende operaciones del aeropuerto

Accidente de avioneta en Panamá Pacífico deja un herido y obliga a suspender operaciones. Vuelos son desviados a Tocumen y Albrook.

Accidente aéreo en Panamá Pacífico

Accidente aéreo en Panamá Pacífico

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente aéreo registrado la tarde de este martes en el Panamá Pacífico mantiene en alerta a las autoridades, con un saldo preliminar de una persona herida. Al lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ambulancias y equipos de emergencia que atienden la situación.

Trasciende que la avioneta había despegado en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y tenía como destino a Cartagena, Colombia.

Según los primeros reportes, se trata de una avioneta privada, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

  • Personal de rescate se mantiene en el sitio
  • Se atiende al herido
  • Autoridades aseguran el área

El incidente ha generado una rápida movilización de los equipos de respuesta.

Operaciones suspendidas y vuelos desviados tras accidente

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Tras el accidente, las operaciones en el aeropuerto de Panamá Pacífico fueron suspendidas temporalmente.

Como medida de seguridad:

  • No están ingresando ni saliendo vuelos
  • Aeronaves están siendo desviadas hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen
  • También se utilizan instalaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert

Situación en desarrollo

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente ni la condición exacta del herido. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre este hecho ocurrido en Panamá Oeste.

El accidente aéreo en Panamá Pacífico mantiene suspendidas las operaciones del aeropuerto mientras continúan las labores de emergencia. La situación sigue en desarrollo.

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