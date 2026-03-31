Accidente aéreo en Panamá Pacífico deja un herido y suspende operaciones del aeropuerto

Un accidente aéreo registrado la tarde de este martes en el Panamá Pacífico mantiene en alerta a las autoridades, con un saldo preliminar de una persona herida. Al lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ambulancias y equipos de emergencia que atienden la situación.

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Trasciende que la avioneta había despegado en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y tenía como destino a Cartagena, Colombia.

Según los primeros reportes, se trata de una avioneta privada, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Personal de rescate se mantiene en el sitio

Se atiende al herido

Autoridades aseguran el área

El incidente ha generado una rápida movilización de los equipos de respuesta.

Operaciones suspendidas y vuelos desviados tras accidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2039056444230660183?s=20&partner=&hide_thread=false Una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Panamá Pacífico, luego de presentar una falla eléctrica general, sin embargo, al momento de realizar la maniobra de aproximación, la aeronave presentó problemas críticos con su tren de aterrizaje,… pic.twitter.com/FAUGY1U3Gy — Telemetro Reporta (@TReporta) March 31, 2026

Tras el accidente, las operaciones en el aeropuerto de Panamá Pacífico fueron suspendidas temporalmente.

Como medida de seguridad:

No están ingresando ni saliendo vuelos

Aeronaves están siendo desviadas hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen

También se utilizan instalaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert

Situación en desarrollo

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente ni la condición exacta del herido. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre este hecho ocurrido en Panamá Oeste.

El accidente aéreo en Panamá Pacífico mantiene suspendidas las operaciones del aeropuerto mientras continúan las labores de emergencia. La situación sigue en desarrollo.