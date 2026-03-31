Combustible en Panamá: aplazan la mezcla de etanol en la gasolina prevista para abril

La Secretaría Nacional de Energía aclaró que la mezcla de bioetanol con gasolina no es una medida nueva, sino una disposición que ya estaba contemplada en la legislación nacional desde años anteriores. Sin embargo, su implementación, prevista inicialmente para el 1 de abril de 2026, ha sido pospuesta.
Según la entidad, la decisión responde a que actualmente no está disponible en el país la gasolina con bioetanol, lo que impide aplicar la normativa en la fecha establecida. La medida fue oficializada mediante la Resolución MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial.
Mezcla de bioetanol con gasolina: No es una medida nueva
La Secretaría Nacional de Energía enfatizó que:
- La obligatoriedad de la mezcla fue establecida en 2023
- La fecha de aplicación se fijó en 2024
- La implementación estaba prevista para abril de 2026
Por lo tanto, el reciente anuncio no crea una nueva obligación, sino que ajusta el calendario de una norma ya existente.
¿Qué pasa con el proyecto de ley en la Asamblea?
Actualmente, la Asamblea Nacional de Panamá discute un proyecto de ley relacionado con este tema, pero su objetivo es distinto.
De aprobarse, la iniciativa busca:
- Establecer un marco actualizado
- Permitir una implementación en un plazo de 24 meses
- Garantizar controles técnicos, logísticos y de calidad
¿Qué significa esto para los conductores?
Por ahora:
- No habrá cambios inmediatos en la gasolina
- Se mantiene el uso del combustible actual
- La transición al bioetanol tomará más tiempo
Esto permitirá una implementación más ordenada y segura para el país.
El aplazamiento de la mezcla de etanol en gasolina responde a factores técnicos y de disponibilidad, no a una nueva política. Las autoridades buscan asegurar que, cuando se implemente, el proceso cuente con las condiciones adecuadas.