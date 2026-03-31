Combustible en Panamá: aplazan la mezcla de etanol en la gasolina prevista para abril

La Secretaría Nacional de Energía aclaró que la mezcla de bioetanol con gasolina no es una medida nueva, sino una disposición que ya estaba contemplada en la legislación nacional desde años anteriores. Sin embargo, su implementación, prevista inicialmente para el 1 de abril de 2026, ha sido pospuesta.

Según la entidad, la decisión responde a que actualmente no está disponible en el país la gasolina con bioetanol, lo que impide aplicar la normativa en la fecha establecida. La medida fue oficializada mediante la Resolución MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial.

Mezcla de bioetanol con gasolina: No es una medida nueva

La Secretaría Nacional de Energía enfatizó que:

La obligatoriedad de la mezcla fue establecida en 2023

La fecha de aplicación se fijó en 2024

La implementación estaba prevista para abril de 2026

Por lo tanto, el reciente anuncio no crea una nueva obligación, sino que ajusta el calendario de una norma ya existente.

Embed - Secretaría Nacional de Energía on Instagram: "COMUNICADO En Panamá, la mezcla de bioetanol con las gasolinas no nace con el proyecto que hoy se discute en la Asamblea Nacional. Tanto la obligatoriedad, como una fecha para aplicar la mezcla de gasolina con etanol, ya habían sido establecidas con anterioridad en la legislación nacional en 2023 y 2024, respectivamente. La aplicación de dicha mezcla debía realizarse a partir del 1 de abril de 2026. La Resolución N.° MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea esa obligación. Lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol. Lo anterior deja claro que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley que hoy se debate responde a otro propósito: contar con un marco actualizado que permita que, de aprobarse, su implementación se realice en un plazo de 24 meses, que es el tiempo estimado requerido para una buena implementación y para contar con los controles técnicos, logísticos y de calidad necesarios." View this post on Instagram

¿Qué pasa con el proyecto de ley en la Asamblea?

Actualmente, la Asamblea Nacional de Panamá discute un proyecto de ley relacionado con este tema, pero su objetivo es distinto.

De aprobarse, la iniciativa busca:

Establecer un marco actualizado

Permitir una implementación en un plazo de 24 meses

Garantizar controles técnicos, logísticos y de calidad

¿Qué significa esto para los conductores?

Por ahora:

No habrá cambios inmediatos en la gasolina

Se mantiene el uso del combustible actual

La transición al bioetanol tomará más tiempo

Esto permitirá una implementación más ordenada y segura para el país.

El aplazamiento de la mezcla de etanol en gasolina responde a factores técnicos y de disponibilidad, no a una nueva política. Las autoridades buscan asegurar que, cuando se implemente, el proceso cuente con las condiciones adecuadas.