Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 3 de abril

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron un aumento significativo en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía.
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¿Cuánto subió el combustible?
De acuerdo con el informe oficial:
- Gasolina de 95 octanos: sube 20 centavos por litro
- Gasolina de 91 octanos: sube 18 centavos por litro
- Diésel: sube 30 centavos por litro
Este incremento impacta directamente el bolsillo de los conductores y sectores productivos del país.
Precios del combustible por región
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.144
- 91 octanos: 1.065
- Diésel: 1.210
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.147
- 91 octanos: 1.067
- Diésel: 1.213
¿Subirá o bajará el combustible?
Por ahora, los precios se mantienen al alza, y será el próximo viernes 3 de abril cuando la Secretaría Nacional de Energía anuncie si habrá una nueva variación.
El comportamiento del mercado internacional del petróleo seguirá siendo clave para determinar si los precios continúan subiendo o registran una baja en la próxima actualización.
Claves para los consumidores
- Los precios actuales estarán vigentes hasta el 3 de abril
- El diésel es el combustible con mayor incremento
- Las variaciones afectan transporte, alimentos y servicios