Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 3 de abril

Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron un aumento significativo en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 3 de abril de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas.

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¿Cuánto subió el combustible?

De acuerdo con el informe oficial:

Gasolina de 95 octanos: sube 20 centavos por litro

Gasolina de 91 octanos: sube 18 centavos por litro

Diésel: sube 30 centavos por litro

Este incremento impacta directamente el bolsillo de los conductores y sectores productivos del país.

Precios del combustible por región

Panamá y Colón

95 octanos: 1.144

91 octanos: 1.065

Diésel: 1.210

Arraiján y La Chorrera

95 octanos: 1.147

91 octanos: 1.067

Diésel: 1.213

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034381275142947126?s=20&partner=&hide_thread=false A partir del próximo viernes 20 de marzo, los precios máximos de venta de combustibles líquidos registrarán una importante alza en Panamá.



Las gasolinas de 95 y 91 octanos subirán 20 y 18 centavos por litro, mientras que el diésel aumentará 30 centavos.



Los precios por galón… pic.twitter.com/2So1c4HUI7 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

¿Subirá o bajará el combustible?

Por ahora, los precios se mantienen al alza, y será el próximo viernes 3 de abril cuando la Secretaría Nacional de Energía anuncie si habrá una nueva variación.

El comportamiento del mercado internacional del petróleo seguirá siendo clave para determinar si los precios continúan subiendo o registran una baja en la próxima actualización.

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