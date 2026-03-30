Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 08:29

Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 3 de abril

La Gasolina y diésel registraron un aumento significativo, pero este viernes 3 de abril, la Secretaría de Energía anunciará los nuevos precios.

Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá

Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá

Associated Press

El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 3 de abril de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas.

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¿Cuánto subió el combustible?

De acuerdo con el informe oficial:

  • Gasolina de 95 octanos: sube 20 centavos por litro
  • Gasolina de 91 octanos: sube 18 centavos por litro
  • Diésel: sube 30 centavos por litro

Este incremento impacta directamente el bolsillo de los conductores y sectores productivos del país.

Precios del combustible por región

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.144
  • 91 octanos: 1.065
  • Diésel: 1.210

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.147
  • 91 octanos: 1.067
  • Diésel: 1.213
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¿Subirá o bajará el combustible?

Por ahora, los precios se mantienen al alza, y será el próximo viernes 3 de abril cuando la Secretaría Nacional de Energía anuncie si habrá una nueva variación.

El comportamiento del mercado internacional del petróleo seguirá siendo clave para determinar si los precios continúan subiendo o registran una baja en la próxima actualización.

Claves para los consumidores

  • Los precios actuales estarán vigentes hasta el 3 de abril
  • El diésel es el combustible con mayor incremento
  • Las variaciones afectan transporte, alimentos y servicios
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