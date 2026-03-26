Mulino sobre uso de bioetanol en combustible: "Puede dentro de un periodo razonable ser aprobado"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al proyecto que plantea el uso obligatorio de mezcla de bioetanol en los combustibles en Panamá, señalando que podría avanzar próximamente.
Contenido de interés: Presidente Mulino inaugura escuela República de Venezuela
Presidente admite poco conocimiento del tema
Durante sus declaraciones, Mulino reconoció que no maneja todos los detalles técnicos de la propuesta. “Desconozco del tema, pero hasta donde yo sé esto viene mezclado”, indicó.
¿Qué busca el proyecto?
La iniciativa sobre el bioetanol plantea:
- Mezclar combustibles fósiles con biocombustibles
- Reducir el impacto ambiental
- Disminuir la dependencia de derivados del petróleo
El uso de bioetanol ha generado debate en distintos sectores, especialmente en medio del alza del combustible, donde se analizan alternativas para mitigar costos y efectos económicos.