Mulino sobre uso de bioetanol en combustible: "Puede dentro de un periodo razonable ser aprobado"

Mulino sobre uso de bioetanol en combustible

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se refirió al proyecto que plantea el uso obligatorio de mezcla de bioetanol en los combustibles en Panamá, señalando que podría avanzar próximamente.

“Puede, dentro de un periodo razonable, ser aprobado para el beneficio de todos”, expresó el mandatario ante consultas de periodistas.

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Presidente admite poco conocimiento del tema

Durante sus declaraciones, Mulino reconoció que no maneja todos los detalles técnicos de la propuesta. “Desconozco del tema, pero hasta donde yo sé esto viene mezclado”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037187264107753818?s=20&partner=&hide_thread=false Periodistas preguntaron al presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sobre el proyecto para el uso obligatorio de mezcla de bioetanol en combustible. pic.twitter.com/sgZL1lwNo6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa sobre el bioetanol plantea:

Mezclar combustibles fósiles con biocombustibles

Reducir el impacto ambiental

Disminuir la dependencia de derivados del petróleo

El uso de bioetanol ha generado debate en distintos sectores, especialmente en medio del alza del combustible, donde se analizan alternativas para mitigar costos y efectos económicos.