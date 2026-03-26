Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 10:52

Mulino sobre uso de bioetanol en combustible: "Puede dentro de un periodo razonable ser aprobado"

El presidente Mulino se refirió al proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo sobre el uso del bioetanol en el combustible.

Mulino sobre uso de bioetanol en combustible

Mulino sobre uso de bioetanol en combustible

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“Puede, dentro de un periodo razonable, ser aprobado para el beneficio de todos”, expresó el mandatario ante consultas de periodistas.

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Presidente admite poco conocimiento del tema

Durante sus declaraciones, Mulino reconoció que no maneja todos los detalles técnicos de la propuesta. “Desconozco del tema, pero hasta donde yo sé esto viene mezclado”, indicó.

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¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa sobre el bioetanol plantea:

  • Mezclar combustibles fósiles con biocombustibles
  • Reducir el impacto ambiental
  • Disminuir la dependencia de derivados del petróleo

El uso de bioetanol ha generado debate en distintos sectores, especialmente en medio del alza del combustible, donde se analizan alternativas para mitigar costos y efectos económicos.

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