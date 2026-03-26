Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 09:26

Presidente Mulino inaugura escuela República de Venezuela

El presidente Mulino inauguró la Escuela República de Venezuela y envió mensaje a estudiantes. Conoce los detalles del proyecto.

Presidente Mulino inaugura escuela República de Venezuela

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RPC

Durante la ceremonia, el mandatario realizó el corte de cinta y dirigió un mensaje directo a los estudiantes: “Ustedes no tienen que hacer más nada que estudiar”.

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Una obra esperada por años

La nueva infraestructura forma parte de proyectos educativos que buscan mejorar las condiciones de aprendizaje en el país, beneficiando a cientos de estudiantes. Este tipo de obras responde a una deuda histórica en materia educativa, con escuelas que por años estuvieron en espera de ser culminadas.

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Llamado a mejorar la calidad en construcción

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el proyecto enfrentó retrasos.

“Esto ha sido una lucha, no solo porque demoró mucho tiempo en construirse, sino porque aspiro que sea la última escuela en que contratistas y Meduca viven en el pulseo por la calidad”, expresó. “Esto ha sido una lucha, no solo porque demoró mucho tiempo en construirse, sino porque aspiro que sea la última escuela en que contratistas y Meduca viven en el pulseo por la calidad”, expresó.

La inauguración forma parte del impulso del Gobierno a la infraestructura educativa, considerada clave para mejorar la calidad de enseñanza y brindar mejores oportunidades a los estudiantes.

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