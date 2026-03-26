Presidente Mulino inaugura escuela República de Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves el nuevo edificio que alberga la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, en un acto que marca un avance en la infraestructura educativa del país.
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Una obra esperada por años
La nueva infraestructura forma parte de proyectos educativos que buscan mejorar las condiciones de aprendizaje en el país, beneficiando a cientos de estudiantes. Este tipo de obras responde a una deuda histórica en materia educativa, con escuelas que por años estuvieron en espera de ser culminadas.
Llamado a mejorar la calidad en construcción
Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el proyecto enfrentó retrasos.
La inauguración forma parte del impulso del Gobierno a la infraestructura educativa, considerada clave para mejorar la calidad de enseñanza y brindar mejores oportunidades a los estudiantes.