Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 14:23

ADAP respalda uso de bioetanol en gasolina en Panamá

ADAP apoya uso de bioetanol en gasolina y pide evaluar impacto en vehículos. Proyecto de ley 443 se discute en la Asamblea.

ADAP respalda uso de bioetanol en gasolina 

ADAP respalda uso de bioetanol en gasolina 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) expresó su respaldo al uso de bioetanol en mezclas de gasolina durante la discusión del proyecto de ley 443 en la Asamblea Nacional de Panamá.

El gremio destacó que esta iniciativa puede representar un avance hacia alternativas energéticas más sostenibles en el país.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El proyecto de ley 443, actualmente en primer debate en la Comisión de Comercio, plantea la incorporación de bioetanol en las gasolinas como parte de la diversificación de la matriz energética.

Condiciones clave para su aplicación

La ADAP advirtió que para su implementación se deben garantizar condiciones adecuadas en toda la cadena:

  • Producción
  • Almacenamiento
  • Transporte
  • Distribución

Esto con el fin de evitar riesgos en el desempeño de los motores y proteger a los consumidores.

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Evaluación del parque automotor

El gremio enfatizó la necesidad de analizar:

  • El estado del parque vehicular en Panamá
  • La compatibilidad de los vehículos con este tipo de combustible

Además, manifestó su disposición de colaborar técnicamente para asegurar una transición segura.

Hasta 10% de mezcla, según fabricantes

En una nota enviada el 17 de marzo de 2026, la ADAP indicó que diversos fabricantes avalan el uso de mezclas con hasta 10% de bioetanol, siempre que se cumplan estándares internacionales.

Esto sugiere que la medida podría ser viable bajo condiciones controladas.

Llamado a proteger al consumidor

El gremio subrayó que cualquier decisión debe:

  • Proteger al consumidor
  • Preservar la integridad del parque automotor
  • Garantizar seguridad jurídica
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