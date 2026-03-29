Accidente en Bocas del Toro deja un muerto y tres heridos

Un trágico accidente de tránsito registrado en el sector de Finca 13, en El Empalme, provincia de Bocas del Toro , dejó como saldo una persona fallecida y tres heridas.

El hecho involucró a un auto sedán y un busito que colisionaron de frente. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al sitio para atender la emergencia.

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Durante las labores:

Se realizó el rescate de personas atrapadas

Tres heridos fueron liberados de los vehículos

Una persona fue encontrada sin signos vitales

El impacto entre ambos vehículos fue de gran magnitud, lo que provocó daños severos y la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038348891997778359?s=20&partner=&hide_thread=false Una persona perdió la vida y tres resultaron heridas producto de un aparatoso accidente de tránsito registrado en Finca 13, en El Empalme, provincia de Bocas del Toro.



Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el hecho vial ocurrido entre un auto sedán y un busito, los cuales… pic.twitter.com/qvZxjWPKBl — Telemetro Reporta (@TReporta) March 29, 2026

Investigación en curso por accidente en Bocas del Toro

Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar: