Accidente en Bocas del Toro deja un muerto y tres heridos

Un trágico accidente de tránsito registrado en el sector de Finca 13, en El Empalme, provincia de Bocas del Toro, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridas.
Durante las labores:
- Se realizó el rescate de personas atrapadas
- Tres heridos fueron liberados de los vehículos
- Una persona fue encontrada sin signos vitales
El impacto entre ambos vehículos fue de gran magnitud, lo que provocó daños severos y la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Investigación en curso por accidente en Bocas del Toro
Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar:
- Las causas del accidente
- Las condiciones en que ocurrió el hecho
- Posibles responsabilidades