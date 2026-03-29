Bocas del Toro Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 17:55

Accidente en Bocas del Toro deja un muerto y tres heridos

Colisión frontal entre un sedán y un busito en Bocas del Toro deja una persona fallecida y tres heridos. Bomberos realizaron rescate.

Accidente en Bocas del Toro deja un muerto 

Accidente en Bocas del Toro deja un muerto 

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un trágico accidente de tránsito registrado en el sector de Finca 13, en El Empalme, provincia de Bocas del Toro, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridas.

El hecho involucró a un auto sedán y un busito que colisionaron de frente. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al sitio para atender la emergencia.

Durante las labores:

  • Se realizó el rescate de personas atrapadas
  • Tres heridos fueron liberados de los vehículos
  • Una persona fue encontrada sin signos vitales

El impacto entre ambos vehículos fue de gran magnitud, lo que provocó daños severos y la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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Investigación en curso por accidente en Bocas del Toro

Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar:

  • Las causas del accidente
  • Las condiciones en que ocurrió el hecho
  • Posibles responsabilidades
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