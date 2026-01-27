Agroferias del IMA: Todos los puntos de venta a nivel nacional para el miércoles 28 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 28 a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.
La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA para el miércoles 28 de enero
Los Santos
- Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos
Coclé
- Cancha de Calle El Agua, Barrios Unidos, distrito de Aguadulce
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito
Veraguas
- Cancha techada de El Higo, distrito de La Mesa
- Casa Comunal de Rodeo Viejo, distrito de Soná
Herrera
- Casa Comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú
