¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 23 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica. La entidad explica que los horarios de las sedes inicia desde las 8:00 a.m. y recomienda a los usuarios llevar su bolsa reutilizable.
Agroferias del viernes 23 de enero
Los Santos
- Cancha de Flores, en el distrito de Tonosí
Chiriquí
- Cancha Comunal de Celmira, distrito de Bugaba
Panamá Este
- Pigandí en Palmas Bellas, en el distrito de Chepo
Coclé
- Casa Local de Copé, en el distrito de Olá
Herrera
- Cancha Municipal de Parita cabecera, en el distrito de Parita
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, corregimiento de Chilibre
Colón
- Campo Deportivo de Puerto Lindo, distrito de Portobelo
Veraguas
- Chumical, corregimiento de Union del Norte, en Montijo
- Casa Comunal de Utira, distrito de Río de Jesús