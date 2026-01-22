¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 23 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica. La entidad explica que los horarios de las sedes inicia desde las 8:00 a.m. y recomienda a los usuarios llevar su bolsa reutilizable.