Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 12:49

¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias del viernes 23 de enero portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 23 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica. La entidad explica que los horarios de las sedes inicia desde las 8:00 a.m. y recomienda a los usuarios llevar su bolsa reutilizable.

Agroferias del viernes 23 de enero

Los Santos

  • Cancha de Flores, en el distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Celmira, distrito de Bugaba

Panamá Este

  • Pigandí en Palmas Bellas, en el distrito de Chepo

Coclé

  • Casa Local de Copé, en el distrito de Olá

Herrera

  • Cancha Municipal de Parita cabecera, en el distrito de Parita

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, corregimiento de Chilibre

Colón

  • Campo Deportivo de Puerto Lindo, distrito de Portobelo

Veraguas

  • Chumical, corregimiento de Union del Norte, en Montijo
  • Casa Comunal de Utira, distrito de Río de Jesús
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2014040987195040004?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 21 de enero

IMA publica donde habrá agroferias para el martes 20 y miércoles 21 de enero

IMA anuncia dónde habrá agroferias la próxima semana

Recomendadas

Más Noticias