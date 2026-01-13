Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 15:00

Agroferias en Panamá para el miércoles 14 y jueves 15 de enero

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 14 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá Este, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir a estas jornadas a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Le podría interesar: IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras

Agroferias del miércoles 14 de enero

Los Santos

  • Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

Panamá Este

  • Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.
  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Horconcito, distrito de San Lorenzo.

Veraguas

  • Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
  • Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2010036515309764844&partner=&hide_thread=false

Agroferias del jueves 15 de enero

Los Santos

  • Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Colón

  • Parque central de Viento Frío, distrito de Santa Isabel

Coclé

  • Casa del pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

Herrera

  • Instalaciones de MIVIOT, barriada Santa Rita, Chitré

Panamá

  • Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena distrito de La Chorrera

Darién

  • Cuadro de Softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná
  • Casa comunal de Panamaes, distrito de San Francisco
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2011162935658471785&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras

Agroferias del IMA este 13 de enero: horario, sedes, productos y precio del arroz

IMA anuncia puntos de agroferias para este martes 13 y miércoles 14 de enero

Recomendadas

Más Noticias