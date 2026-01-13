Agroferias en Panamá para el miércoles 14 y jueves 15 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 14 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá Este, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Le podría interesar: IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras
Agroferias del miércoles 14 de enero
Los Santos
- Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.
Panamá Este
- Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha comunal de Horconcito, distrito de San Lorenzo.
Veraguas
- Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
- Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.
Agroferias del jueves 15 de enero
Los Santos
- Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí
Chiriquí
- Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo
Colón
- Parque central de Viento Frío, distrito de Santa Isabel
Coclé
- Casa del pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
Herrera
- Instalaciones de MIVIOT, barriada Santa Rita, Chitré
Panamá
- Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena distrito de La Chorrera
Darién
- Cuadro de Softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe
Veraguas
- Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná
- Casa comunal de Panamaes, distrito de San Francisco