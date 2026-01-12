Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 11:02

Agroferia del IMA en San Miguelito cambia de sede este 13 de enero

El IMA informó que la agroferia de este martes 13 de enero en San Miguelito se realizará en la cancha de La 18, en Veranillo. Conoce los detalles.

Agroferia del IMA en San Miguelito

Agroferia del IMA en San Miguelito

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la agroferia programada para este martes 13 de enero en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, tendrá un cambio de sede. De acuerdo con el comunicado oficial, la actividad se realizará en la cancha de La 18, en el sector de Veranillo, y no en el punto inicialmente anunciado.

Agroferia del IMA en San Miguelito cambia de sede

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2010727024306872345?s=20&partner=&hide_thread=false

El IMA ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y reiteró que la agroferia se desarrollará con normalidad, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias del área.

La institución recomendó a los residentes tomar nota de la nueva ubicación y mantenerse atentos a sus canales oficiales para futuras actualizaciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este 13 de enero: horario, sedes, productos y precio del arroz

IMA anuncia puntos de agroferias para este martes 13 y miércoles 14 de enero

Vuelve el arroz de 20 lb a $5: IMA reanudará agroferias y tiendas desde el 13 de enero

Recomendadas

Más Noticias