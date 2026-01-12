Agroferia del IMA en San Miguelito cambia de sede este 13 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que la agroferia programada para este martes 13 de enero en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, tendrá un cambio de sede. De acuerdo con el comunicado oficial, la actividad se realizará en la cancha de La 18, en el sector de Veranillo, y no en el punto inicialmente anunciado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Agroferia del IMA en San Miguelito cambia de sede

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2010727024306872345?s=20&partner=&hide_thread=false IMA informa a la ciudadanía del distrito de San Miguelito #ConPasoFirme pic.twitter.com/h8fj5JHBxf — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 12, 2026

El IMA ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y reiteró que la agroferia se desarrollará con normalidad, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para las familias del área.

La institución recomendó a los residentes tomar nota de la nueva ubicación y mantenerse atentos a sus canales oficiales para futuras actualizaciones.