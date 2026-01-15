Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 11:24

Feria de La Chorrera: actividades artísticas y de entretenimiento iniciarán el miércoles 21 de enero

Del miércoles 21 de enero al domingo 1 de febrero se llevará a cabo la Feria de La Chorrera, reconocida a nivel nacional e internacional.

Feria de La Chorrera 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Del 21 de enero al 1 de febrero se llevará a cabo la Feria de La Chorrera, reconocida a nivel nacional e internacional como una de las actividades de verano más importantes del país. Durante este período, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de presentaciones artísticas, culturales y de entretenimiento para toda la familia.

Actividades en la Feria de La Chorrera

  • Play Land Park: juegos mecánicos para pequeños y grandes
  • Exposiciones agrícolas y ganaderas
  • Presentaciones folclóricas
  • Tarima de espectáculos con artistas del género urbano y típico
  • Venta de alimentos y artesanías regional
