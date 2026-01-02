Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 13:41

Ferias de verano 2026: agenda completa de eventos en enero y febrero

Durante los meses de enero y febrero 2026 se realizarán diversas ferias en todo el territorio nacional.

Ferias de verano 2026: Feria Internacional de La Chorrera.

Ferias de verano 2026: Feria Internacional de La Chorrera.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante los meses de enero y febrero se realizarán diversas ferias en todo el territorio nacional, iniciando con la Feria Internacional de las Flores y el Café, que espera recibir a una gran cantidad de visitantes panameños y extranjeros.

Ferias de verano 2026: agenda completa de eventos en enero y febrero

Enero

  • Del 7 al 18 de enero: Feria Internacional de las Flores y el Café - Boquete, Chiriquí.
  • Del 15 al 17 de enero: Feria turística de Playa Pixvae - Coiba, Veraguas.
  • Del 21 al 25 de enero: Feria de San Francisco de Ocú, Herrera.
  • Del 21 de enero al 1 febrero: Feria de La Chorrera, Panamá Oeste.
  • Del 28 de enero al 1 de febrero: Feria de la Naranja - Churuquita Grande, Coclé.
  • Del 23 al 25 de enero: Feria de la Sandía - Calobre, Veraguas
  • Del 29 de enero al 2 de febrero: Feria de Santa Fe, Veraguas.
image
Ferias de verano en enero 2026.

Ferias de verano en enero 2026.

Febrero

  • Del 12 al 15 de febrero: Feria de Chitra - Calobre, Veraguas.
  • Del 19 al 22 de febrero: Feria del Búfalo - Coclesito, Colón.
  • Del 26 de febrero al 10 de marzo: Feria de El Copé - La Pintada, Coclé.
  • Del 26 de febrero al 1 de marzo: Feria de San Martín - Panamá Este, Panamá.
image
Ferias de verano en febrero 2026.

Ferias de verano en febrero 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará el 3 y 4 de enero por fumigación

Policía Nacional rescata águila pescadora desorientada en Llano Bonito

Calendario del Verano 2025 de la Universidad de Panamá: fechas de matriculas e inicio de clases

Recomendadas

Más Noticias