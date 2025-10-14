MIDA presenta calendario de ferias nacionales 2026

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) anunció este martes el Calendario de Ferias Nacionales 2026, que iniciará con la Feria Internacional de las Flores y del Café, del 7 al 18 de enero, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Según detalló la entidad, el calendario recopila las fechas y sedes de los principales eventos feriales del país, ofreciendo una guía actualizada que busca fortalecer la organización, la participación y la proyección de cada feria como motor del desarrollo local.

La directora Nacional de Ferias, Kalizol Caballero, destacó que estas actividades impulsan la economía de los pueblos y generan un impacto social, cultural y económico positivo, resaltando además la coordinación entre el MIDA, los comités organizadores y las autoridades locales.

"Las ferias siguen evolucionando, promoviendo la innovación, el emprendimiento rural, el turismo interno y la conservación de las tradiciones", indicó Caballero.

El MIDA reiteró que la Dirección Nacional de Ferias continuará impulsando estos espacios que fomentan el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, al tiempo que fortalecen la identidad cultural y el orgullo por las tradiciones panameñas.