MIDA presenta calendario de ferias nacionales 2026

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) anunció este martes el Calendario de Ferias Nacionales 2026, que iniciará con la Feria Internacional de las Flores y del Café, del 7 al 18 de enero, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.
Según detalló la entidad, el calendario recopila las fechas y sedes de los principales eventos feriales del país, ofreciendo una guía actualizada que busca fortalecer la organización, la participación y la proyección de cada feria como motor del desarrollo local.
MIDA anuncia calendario de ferias nacionales 2026
La directora Nacional de Ferias, Kalizol Caballero, destacó que estas actividades impulsan la economía de los pueblos y generan un impacto social, cultural y económico positivo, resaltando además la coordinación entre el MIDA, los comités organizadores y las autoridades locales.
El MIDA reiteró que la Dirección Nacional de Ferias continuará impulsando estos espacios que fomentan el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, al tiempo que fortalecen la identidad cultural y el orgullo por las tradiciones panameñas.