Desfile de las Mil Polleras 2026: fecha, sede y actividades en Las Tablas

El Desfile de las Mil Polleras 2026 se llevará a cabo el 17 de enero en Las Tablas, provincia de Los Santos, y contará con la participación de 105 delegaciones, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país.

En el marco de esta celebración, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades, entre ellas la Vereda Mil Polleras, que se desarrollará del 14 al 16 de enero y reunirá a más de 100 artesanos y emprendedores, además de presentaciones de artistas nacionales y conjuntos folclóricos.

También se realizará la tradicional Junta de Embarra en Pedasí, una actividad que resalta los procesos artesanales y las tradiciones vinculadas a la confección de la pollera, símbolo del patrimonio cultural panameño.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que la XV edición del Desfile de las Mil Polleras tendrá como abanderada oficial a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en reconocimiento a su labor en la preservación y promoción del patrimonio cultural del país.

Las autoridades destacaron el impacto turístico y económico que genera este evento para la región de Azuero.

“En su edición 2025, el Desfile de las Mil Polleras generó una derrama económica superior a los 41 millones de dólares, con una ocupación hotelera del 100% en Las Tablas y zonas aledañas, y la asistencia de más de 276 mil personas. Son cifras que esperamos superar en 2026”, indicó Gloria De León, administradora general de la ATP.