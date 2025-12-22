Canciller se refiere a la intercepción de un buque petrolero por parte de EE. UU. con bandera panameña

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se refirió a la intercepción de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, luego de que circulara información de que la embarcación operaba bajo bandera panameña.
Martínez-Acha destacó que Panamá actuó de manera inmediata ante las alertas, con el objetivo de proteger y resguardar el prestigio del pabellón nacional a nivel internacional.
Asimismo, el canciller se refirió a un vuelo de repatriación de ciudadanos venezolanos, el cual fue reprogramado debido a que la documentación emitida por las autoridades venezolanas para el sobrevuelo y aterrizaje no se encontraba completa. Indicó que el consulado panameño en Caracas se mantiene trabajando en la gestión y entrega de los documentos oficiales necesarios.