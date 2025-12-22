Canciller se refiere a la intercepción de un buque petrolero por parte de EE. UU. con bandera panameña

El canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha, se refirió a la intercepción de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, luego de que circulara información de que la embarcación operaba bajo bandera panameña.

De acuerdo con el canciller, las naves involucradas no cumplían con la legislación panameña. Detalló que el nombre del buque había sido modificado, la identificación de la tripulación no coincidía con los registros oficiales y, además, se confirmó que desconectaron los sistemas de localización, los cuales permiten detectar irregularidades durante la navegación.

Martínez-Acha destacó que Panamá actuó de manera inmediata ante las alertas, con el objetivo de proteger y resguardar el prestigio del pabellón nacional a nivel internacional.

Asimismo, el canciller se refirió a un vuelo de repatriación de ciudadanos venezolanos, el cual fue reprogramado debido a que la documentación emitida por las autoridades venezolanas para el sobrevuelo y aterrizaje no se encontraba completa. Indicó que el consulado panameño en Caracas se mantiene trabajando en la gestión y entrega de los documentos oficiales necesarios.