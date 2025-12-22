Intento de asalto en residencia de David deja un fallecido y dos heridos

En el sector de San Carlitos, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, una pareja fue víctima de un intento de asalto por parte de un grupo de personas que ingresó a su residencia, hecho que derivó en un intercambio de disparos.

Según los primeros informes, el hecho ocurrió luego de que una mujer visitara la vivienda y se retirara del lugar. Minutos después, dos hombres armados ingresaron a la residencia, donde se produjo un enfrentamiento con los propietarios.

De acuerdo con declaraciones de testigos, los sujetos intentaban cometer un robo. Durante el suceso, el propietario de la vivienda falleció, mientras que su esposa resultó herida y se mantiene recluida en el Hospital Regional de David, al igual que uno de los presuntos asaltantes, quien también recibió atención médica.

Las autoridades informaron que se mantiene un operativo de búsqueda para dar con la captura de uno de los sospechosos que logró huir, así como de la mujer que previamente ingresó a la residencia, quien es requerida para las investigaciones.